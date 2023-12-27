رصف شوارع طهطا في سوهاج بتكلفة 15 مليون جنيه

تابعت الوحدة المحلية بمدينة طهطا في محافظة سوهاج أعمال رصف شارع محمد فريد، بوسط المدينة، بداية من تقاطع شارع عرابي أمام بنك ناصر، وحتى تقاطع شارع صلاح سالم، وذلك وفقًا لميزانية رصف الطرق بالمركز والتي تتخطى 15 مليون جنيه.

خريطة رصف الطرق بسوهاج

يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال تمهيد الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الأحياء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين في مراكز سوهاج.

رصف طرق طهطا بسوهاج

وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، فى بيان لمحافظة سوهاج، إنه يجري الآن أعمال رصف وتركيب بلاط الانترلوك بشارع الورشة وتفرعاته، وجاري رصف عدد كبير من شوارع وحارات المدينة، مشيرا إلى رصف امتداد صلاح سالم القبلي، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة طهطا.