تشغيل عيادات مسائية في مستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ بدء تشغيل عيادات مسائية بمستشفى بيلا المركزي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عيادات مسائية بمستشفى بيلا المركزي طوال أيام الأسبوع

وأكد «شقوير»، أنّ العيادات المسائية التي سيتم تشغيلها بمستشفى بيلا المركزي تضم تخصصات العلاج الطبيعي، والأطفال، والأسنان، والنساء والتوليد، وتفتح أبوابها من الساعة 2 إلى 8 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لخدمة المواطنين.

مستشفى بيلا المركزي

جدير بالذكر أنّه تم مؤخراً الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مستشفى بيلا المركزي التي استمرت نحو 8 أعوام، حيث يُعد المستشفى الجديد صرحاً طبياً متكاملاً مقاماً على مساحة 5200 متر، وبلغت تكلفته ما يقرب من 350 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمركز ومدينة بيلا والمراكز والمحافظات المجاورة، وهو يضم 28 عيادة خارجية و24 حضّاناً، و11 سرير عناية مركزة، و30 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة، وصيدلية، ومعامل تحاليل، وبنك دم، وخدمات أخرى متعددة.