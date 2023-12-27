تنفيذ 4529 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ 4 آلاف و529 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولي بالرعاية من أبناء محافظة كفر الشيخ، منذ بداية العمل فى النشاط إلي الآن، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة.

4529 مشروع تمكين اقتصادي بكفر الشيخ

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إنّ مشاريع التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشي مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتي المجالات، مؤكدةً على توفير كافة سُبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ جمعية الأورمان قدمت أكثر من 2296 مشروع تمكين اقتصادي على الأرض فى محافظة كفر الشيخ، لافتاً أنّ المشروعات لا ترتبط بمجال معين، وإنما تتم دراسة كل حالة ويتم تنفيذ المشروع طبقًا للبيئة، وحسب قدرات المستفيد، وخبرته، بالإضافة إلي تأهيله ومتابعة المشروع على الأقل 3 سنوات.

أكشاك بيع البضاعة لذوي الهمم ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة

وذكر «شعبان»، أنّ التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة هي الحل، ووصلت لنسبة نجاح 90% من المشروعات، بسبب تقديم الدعم بطريقة علمية، ودراسة جدوى للمشروع، ومتابعة دورية لها لحل أي مشاكل قد تعوق استمرار المشروع وتطويره، منوهاً إلى أنّ كل مشروع من المشروعات الصغيرة يوفر على الأقل فرصتي عمل، ومن بين المشروعات أكشاك بيع البضاعة لذوي الهمم، ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة كبيع خضار أو فاكهة أو خياطة، حيث أنّ الجمعية تساعدها في الحصول على دورة تدريبية سواء حرفية أو صناعية أو خدمية.

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق لجمعية الأورمان مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقري والنجوع بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، وذلك عند طريق إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.