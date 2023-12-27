مزاد القطن اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. سعر القنطار بكم؟

شهدت محافظات الوجه البحري عقد مزاد القطن اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، إذ قفز سعر القنطار مجددًا ليقترب من 13 ألف جنيه، إذ عُقد المزاد في محافظات البحيرة، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، إذ تم بيع كمية كبيرة جدًا من القطن الزهر أصناف جيزة 86، وجيزة 96، وإكثار، بأسعار متفاوتة اختلفت من محافظة لأخرى.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل مزاد القطن اليوم الأربعاء في مختلف محافظات الوجه البحري، فضلًا عن سعر قنطار القطن اليوم.

مزاد القطن اليوم في الدقهلية 2023

وبحسب مزاد القطن اليوم في الدقهلية 2023، فإنّ سعر قنطار القطن تراوح بين 11 ألفًا و220 جنيهًا حتى 11 ألفًا و940 جنيهًا.

مزاد القطن اليوم في كفر الشيخ

وأوضح عبد الفتاح سليم مدير الإرشاد الزراعي بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّ سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجاري سجل بين 11 ألفًا وحتى 12 ألفًا و500 جنيهًا بحسب مزاد القطن اليوم في كفر الشيخ.

مزاد القطن اليوم في الشرقية اليوم

وفيما يخص مزاد القطن اليوم في الشرقية، فإنّ أسعار القطن اليوم اختلفت بإختلاف مراكز التجميع حيث جرى بيع 5007 كيس بوزن 6191 قنطارًا و753 كيلو من مختلف مراكز التجميع، إذ جاءت الأسعار كالآتي:

- تراوح سعر قنطار القطن في ديرب نجم بين 11220 وحتى 11480 جنيهًا.

- تراوح سعر قنطار القطن في الحسينية بين 11420 وحتى 11250 جنيهًا.

- بلغ سعر قنطار القطن في منيا القمح اليوم 11510 جنيهًا.

- تراوح سعر قنطار القطن في كفر صقر بين 1110 وحتى 11420 جنيهًا.

- تراوح سعر قنطار القطن في الزقازيق بين 11540 وحتى 11220 جنيهًا.

- تراوح سعر قنطار القطن في صان الحجر بين 11160 وحتى 11200 جنيهًا.

- بلغ سعر قنطار القطن في أبو كبير نحو 11260 جنيهًا.

- بلغ سعر قنطار القطن في بلبيس نحو 11420 جنيهًا.

- بلغ سعر قنطار القطن في أولاد صقر نحو 11285 جنيهًا.

وبلغت أسعار القطن اليوم في الوجه البحري في المزادات العلنية التابعة لمنظومة تداول القطن بين 12390 حتى 12700 جنيه.