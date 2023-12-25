أسعار قنطار القطن في الأسواق اليوم.. اعرف «جيزة 92» بكام؟

كشفت بوابة الأسعار العالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري عن أسعار قنطار القطن المصري في الأسواق اليوم، ليتراوح في وجه بحري ما بين 15 و16 ألف جنيه للقنطار الواحد.

أسعار القطن المصري

وترصد «الوطن» أسعار القطن المصري بأنواعه جيزة 94 وجيزة 86، بالاضافة إلى أسعار القطن المحلي - التنجيد وأسعار القطن العادي، في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 25-12-2023، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر القطن جيزة 94 في كفر الشيخ

وصل سعر قنطار القطن جيزة 94 في كفر الشيخ بين 13020 و14400جنيهًا للقنطار الواحد.

سعر قنطار قطن جيزة 86 اليوم

سجل سعر قطن جيزة 86 وبالتحديد قنطار زهر بمحافظات المنوفية، والغربية، والبحيرة ما بين 13020 جنيها لفائق الطول و14400 جنيه لجيزة 94 طويل التيلة.

سعر قنطار القطن المحلي - التنجيد اليوم

وسجل سعر قنطار القطن المحلي - التنجيد 4023 جنيها متراجعًا بنحو 264 جنيهًا عن أسعار أمس، والتي كانت عند مستوى 4287 جنيهًا سعر القنطار.

مساحة الأراضي المنزرعة

ووصلت مساحة الأرضي المنزرعة في مصر هذا الموسم إلى 220 ألف فدان تقريبًا.