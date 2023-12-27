ليلة النجوم.. تفاصيل حلقة عمرو الليثي في رأس السنة

يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة»، سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة، تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال بمناسبة رأس السنة، الأحد المقبل.

يستضيف الليثي سوسن بدر، مي كساب، أشرف زكي وابنته مريم، المطربة سمية درويش، الإعلامي أسامة منير، الموسيقار العالمي هشام خرما، والعداءة العالمية بسنت حميدة، والشاعر فارس قطرية.

كما تشهد الحلقة العديد من المداخلات الهاتفية من نجوم السهرة، منهم الفنان أحمد عز، روجينا، أحمد أمين، والمطرب أوكا.

وعلى امتداد ثلاث ساعات يكشف الإعلامي عمرو الليثي عن العديد من المفاجآت والأسرار والأخبار الجديدة.