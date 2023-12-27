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ليلة النجوم.. تفاصيل حلقة عمرو الليثي في رأس السنة

كتب:

أحمد شعراني
06:47 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
عمرو الليثي

عمرو الليثي

يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة»، سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة، تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال بمناسبة رأس السنة، الأحد المقبل.

يستضيف الليثي سوسن بدر، مي كساب، أشرف زكي وابنته مريم، المطربة سمية درويش، الإعلامي أسامة منير، الموسيقار العالمي هشام خرما، والعداءة العالمية بسنت حميدة، والشاعر فارس قطرية.

كما تشهد الحلقة العديد من المداخلات الهاتفية من نجوم السهرة، منهم الفنان أحمد عز، روجينا، أحمد أمين، والمطرب أوكا.

وعلى امتداد ثلاث ساعات يكشف الإعلامي عمرو الليثي عن العديد من المفاجآت والأسرار والأخبار الجديدة.

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