عمرو الليثي: مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون رائدة السياحة التراثية

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السابع اليوم تحت عنوان «الإعلام والتنمية السياحية وحماية التراث»، والتي أقامته كلية الإعلام في إحدى الجامعات الخاصة، تحت إشراف الدكتور سامي الشريف عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الدخل القومي للدولة

وأكد الإعلامي عمرو الليثي، أن السياحة تعد مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي وتسهم بشكل مباشر في تعظيم دور الدول سواء على الصعيد القومي أو العالمي، وتشكل السياحة التراثية عمود أساسي فيها؛ فهي شكل من أشكال السياحة التي تهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي للدول، تعرف أيضا بأنها «السفر لتجربة الأماكن والأنشطة التي تمثل في الأصل قصص وشعوب الماضي»، وترتبط سياحة التراث بالسياحة الثقافية، مستقطبة عادة نفس الجمهور، وأنه لطالما كانت إفريقية موطنا لبعض من أقدم الحضارات في العالم، ولا سيما حضارتي: «مصر القديمة والنوبة».

الحركة السياحية

وأضاف «الليثي» أنه من تتبع الدراسات التي ترصد الحركة السياحية، تظهر الاتجاهات العالمية الحالية تفضيلا متزايدا بين الزوار للسفر الأكثر تجريبية وأصالة مقابل السياحة التقليدية، مما يجعل بناء منصة للسياحة التراثية في مصر أمر بالغ الأهمية في التنمية المستدامة وتحقيق خطة 2030 القومية؛ فمصر تمتلك من المقومات التراثية ما يؤهلها لتكون رائدة في هذا المضمار.

وتابع: «هناك مساحة تماس عريضة بين الإعلام والسياحة التراثية، مما يضفي تفاعلا رائعا وديناميكية للتواصل والتنمية فيما بينهما؛ فحين يمكن أن تكون وسائل الإعلام أداة قوية لتعزيز الماضي والحفاظ عليه، يجدر به حاليا تشكيل الوجه الحديث لإبرازه».