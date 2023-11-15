بعد استجابة عمرو الليثي.. الفنان عمرو محمد علي ووالدته يسافران لأداء العمرة

سافر الفنان عمرو محمد على، بطل مسلسل «أرابيسك»، لأداء فريضة العمرة برفقة والدته، بعدما تكفل الإعلامي عمرو الليثي برسوم العمرة.

عمرو محمد علي يسافر لأداء فريضة العمرة

وحل الفنان عمرو محمد علي ضيفا في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي وكانت أمنيته أن يؤدي فريضة العمرة ووالدته، وبالفعل حقق البرنامج أمنيته ووالدته في أداء فريضة العمرة، إذ غادر صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى الأراضي السعودية.

ووجه بطل مسلسل «أرابيسك» الشكر إلى عمرو الليثي، قائلا: «سألتقي به عند العودة إلى القاهرة».

مرض عمرو محمد علي

يعاني الفنان عمرو محمد من مرض يُسمى الـ«ms»، وهو مرض في الأعصاب يتسبب في فقدان القدرة في السيطرة على الأعصاب والجسد بشكل عام.