مواعيد قطارات الإسماعيلية القاهرة.. تنطلق الخامسة صباحا

أعلنت هيئة السكك الحديدية في الإسماعيلية مواعيد قطارات الإسماعيلية القاهرة، وأسعار التذاكر الخاصة بها، بالتزامن مع بدء فصل الشتاء منذ أيام، حيث تبدأ الرحلات يوميا في تمام السادسة صباحا من القاهرة إلى الإسماعيلية والعكس.

مواعيد قطارات القاهرة الإسماعيلية.. أسعار التذاكر

وتنطلق أولى القطارات من محطة رمسيس في القاهرة للقطار رقم 945 حتى مدينة الإسماعيلية، في تمام السادسة وعشر دقائق صباحًا، ويصل الإسماعيلية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بسعر التذكرة 27 جنيها، كما يتوجه القطار رقم 185 من القاهرة منطلقًا إلى الإسماعيلية، في تمام 8:45 صباحاً، ليصل محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 11:25 صباحاً، بسعر تذكرة 65.5 جنيه.

وينطلق القطار رقم 944 من القاهرة الساعة 2:40 مساءً، ويصل إلى محطته في محافظة الإسماعيلية الساعة 5:39 مساءً، بسعر تذكرة 62.5 جنيه، فيما ينطلق القطار رقم 946 من القاهرة في تمام الساعة 5:40 مساءً، ليصل محطة الإسماعيلية الساعة 8:35 مساءً، بسعر تذكرة 27 جنيهًا.

مواعيد قطارات الإسماعيلية القاهرة.. أسعار التذاكر

وتطلق السكك الحديدية أولي القطارات من الاسماعيلية إلي القاهرة بالقطار رقم 946 درجة ثانية أسباني من محطته في الإسماعيلية متوجهًا إلى القاهرة في الخامسة صباحًا، فيما ينطلق القطار رقم 965 درجة ثانية في تمام 6:55 صباحاً، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:50 صباحًا.

كما ينطلق القطار رقم 186 من الإسماعيلية من الساعة 10 صباحاً، ويصل إلى محافظة القاهرة الساعة 12:50 ظهرا، يتبعه القطار رقم 956 من الإسماعيلية الساعة 2:20 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 5:25 مساءً، لتختتم الرحلات بالقطار رقم 958 والذي ينطلق 4:25 مساءً، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 7:15 مساءً.