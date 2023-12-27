جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم.. «التالجو والمكيف والروسي»

يضم جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم، أكثر من 12 قطارًا متجهة من محطة رمسيس بمدينة القاهرة حتى محافظات صعيد مصر، بداية من بني سويف وصولًا لمحافظة أسوان، آخر محطات قطارات الصعيد، مرورًا بمحطات قنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا.

جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم

وتتنوع قطارات الصعيد، وفقًا لجدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم، بين الروسية وديناميكية التهوية والمميزة والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والمكيفة وقطارات الدرجة الأولى والتالجو، ليتمكن المواطنون من اختيار ما يناسبهم من راحة وسعر، فضلًا عن تنوع المواعيد بين ليلًا ونهارًا، لتناسب مختلف الفئات.

مواعيد القطارات من رمسيس للصعيد

وتنشر «الوطن»، جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم، وفقًا لهيئة السكك الحديدية كالتالي:

- قطار رقم 2030 تالجو «القاهرة أسوان»، ينطلق من القاهرة الساعة 7 مساءً، ويصل وجهته الأخيرة بمحافظة أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

- قطار رقم 982 إسباني مكيف «القاهرة أسوان»، ينطلق من القاهرة الساعة 12.00 مساءً.

- قطار رقم 160 روسي «القاهرة الأقصر»، ينطلق من محطة رمسيس الساعة 12.15 مساءً.

- قطار رقم 986 إسباني مكيف «القاهرة الأقصر»، ينطلق من محطة القاهرة الساعة 1.00 مساءً.

- قطار رقم 972 روسي «القاهرة أسيوط»، ينطلق من محطة رمسيس الساعة 2.20 مساءً.

- قطار رقم 188 روسي «القاهرة أسوان»، ينطلق من محطة رمسيس الساعة 6.00 مساءً.

- قطار رقم 988 إسباني مكيف «القاهرة أسوان»، ينطلق من محطة القاهرة الساعة 7.00 مساءً.

- قطار رقم 1012 روسي «القاهرة أسوان»، ينطلق من محطة رمسيس الساعة 8.20 مساءً.

- قطار رقم 2014 إسباني مكيف «القاهرة أسوان»، ينطلق من محطة رمسيس الساعة 9.00 مساءً.

- قطار رقم 976 إسباني مكيف «القاهرة أسوان»، ينطلق من محطة رمسيس الساعة 9.30 مساءً.

- قطار رقم 996 إسباني مكيف «القاهرة أسوان»، ينطلق من محطة رمسيس الساعة 11.00 مساءً.