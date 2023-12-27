يتابع المواطنون مواعيد قطارات السكة الحديد في الوجهين البحري والقبلي ليتمكنوا من تحديد القطار الأنسب لوجهتهم، وفقا للموعد والسعر، حيث تتفاوت الأسعار وفقا لنوع القطار سواء مكيف أو تالجو بالدرجتين الأولى والثانية أو روسي أو درجة ثالثة ديناميكية التهوية.

مواعيد قطارات السكة الحديد

وتضم مواعيد قطارات السكة الحديد في الوجهين البحري والقبلي عادي وتالجو، العديد من القطارات بين صباحا ومساءً لتترك خيارًا واسعًا للمواطنين لاختيار الموعد المناسب لهم.

مواعيد قطارات السكة الحديد عادي وتالجو

وتستعرض «الوطن» مواعيد قطارات السكة الحديد في الوجهين البحري والقبلي عادي وتالجو وفقا لهيئة السكك الحديدية:

- قطار رقم 2025 تالجو «القاهرة الإسكندرية» قيام من محطة رمسيس الساعة 8 صباحا.

- قطار رقم 2023 تالجو القاهرة إسكندرية قيام الساعة 2 ظهرا .

- قطار رقم 2022 تالجو الإسكندرية القاهرة قيام من محطة مصر الساعة 5:50.

- قطار رقم 2024 تالجو الإسكندرية القاهرة قيام من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا.

- قطار رقم 903 إسبانى مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيام من القاهر الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 إسباني مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

- قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيام من محطة رمسيس الساعة 07:10 مساء .

- قطار رقم 18 روسى الإسكندرية القاهرة موعد قيام من محطة مصر الساعة 1.10 ظهرا.

- قطار رقم 28 روسى الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 8.20 مساء

مواعيد قطارات الوجه القبلي تالجو وعادى ومكيف

- قطار رقم 1902 إسباني مكيف القاهرة أسوان موعد قيام الساعة 00.20 مساءا.

- قطار رقم 978 إسباني مكيف القاهرة أسيوط موعد قيام الساعة 06.30 صباحا.

- قطار رقم 980 إسباني مكيف القاهرة أسوان موعد قيام الساعة 08.00 صباحا.

- قطار رقم 1004 روسى القاهرة أسوان موعد قيام الساعة 9.30 صباحا.

- قطار رقم 160 روسى القاهرة الاقصر موعد قيام الساعة 12.15 ظهرا.

- قطار رقم 972 روسى القاهرة أسيوط موعد قيام الساعة 2.20 ظهرا.

- قطار رقم 2030 تالجو القاهرة أسوان موعد قيام من محطة رمسيس الساعه 7 مساء.

- قطار رقم 2031 تالجو أسوان القاهرة موعد قيام من محطة أسوان الساعه 7 مساء.