تفاصيل برامج رحلات الحج السياحي للمهندسين 2024.. 3 مستويات (صور)

أعلنت نقابة المهندسين برامج رحلات الحج السياحي لقرعة وزارة السياحة 2024، كما حددت الأسعار الخاصة بكل برنامج، إضافة إلى أسعار جدية الحجز في المستويات سواء مستوى الـ5 نجوم أو المستوى الاقتصادي والبري، على أن يُغلق باب الحجز، السبت المقبل، الموافق 30 ديسمبر الجاري، مع استمرار العمل يومي الجمعة والسبت.

رسوم الحج السياحي للمهندسين 2024

وقالت نقابة المهندسين في بيان، اليوم، أنه يجري سداد رسوم جدية دخول قرعة وزارة السياحة 60 ألفا و100 جنيه للمستوى 5 نجوم، و20 ألفا و100 جنيه للمستوى الاقتصادي والبري، وفي حالة زيادة سعر الصرف أو الخدمات في السعودية، يجري تحصيل الزيادة من المشتركين.

برامج الحج السياحي للمهندسين 2024

ولفتت النقابة خلال الإعلان عن برامج الحج السياحي للمهندسين 2024 أنه بمجرد الحجز يعتبر المشترك اطلع على الإعلان ووافق على ما ورد فيه وما يستجد بعد ذلك، وفي حال طلب الإلغاء أو وجود ما يمنع من السفر بعد البدء في الإجراءات وإعلان الفوز بقرعة الحج السياحي يجري خصم مبلغ الاشتراك بالكامل، وفيما يلي تفاصيل برامج الحج السياحي للمهندسين 2024: