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نقيب المهندسين يعقد لقاء مفتوحا مع الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا غدا

كتب:

سهيلة هاني
02:27 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
طارق النبراوي

طارق النبراوي

أعلن طارق النبراوي نقيب المهندسين عن عقد لقاء مفتوح يوم الأربعاء الساعة 5 مساء بمقر النقابة العامة للمهندسين، وذلك للإجابة عن استفسارات الزملاء المهندسين.

نقاش حول القضايا النقابية 

وقال النبراوي في منشور عبر صفحته الشخصية، إنّ اللقاء سوف يعقد للمناقشة والرد على أي استفسارات أوقضايا نقابية يهتم بها الزملاء المهندسون، وذلك يوم الأربعاء 27 ديسمبر بمقر النقابة العامة بقاعة عثمان.

ووجه نقيب المهندسين خلال منشوره الدعوة لجموع المهندسين للحضور والمشاركة قائلا: يتشرف المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بعقد لقاء مفتوح مع المهندسين لمناقشة والرد على أي استفسارات وقضايا نقابية، وذلك يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، الساعة 5:00 مساءً، بقاعة عثمان، النقابة العامة.

 قيد 43 خريجا 

وفي سياق منفصل، كانت نقابة المهندسين أعلنت عن قيد خريجي 43 معهدا هندسيا جديدا، من الحاصلين على شهادة ضمان الجودة أو تقدموا بطلب للحصول عليها من الهيئة، وذلك ضمن قرارات التي اتخذتها النقابة في ملف التعليم الهندسي.

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بقلم سهيلة هاني