رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

انطلاق احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم الثامن عشر بتكريم 60 عالما

كتب:

أحمد أبوضيف
06:29 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
من احتفالية عيد العلم

من احتفالية عيد العلم

انطلقت قبل قلبل، احتفالية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، احتفالية عيد العلم الثامن عشر، لتكريم عددا من الوزراء، و60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية.

تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين

تهدف احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة، إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

دخول مجلس الجامعة بطابور عرض

بدأت مراسم احتفالية عيد العلم، بصورة تذكارية لمجلس الجامعة أمام قاعة أحمد لطفي السيد ثم دخول مجلس الجامعة بطابور عرض، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم،

اقرأ المزيد:

جامعة القاهرة تحتفل بـ«عيد العلم» بأوركسترا الاتحاد للمايسترو نادر عباسي

انطلاق احتفالية «عيد العلم» في جامعة القاهرة بحضور وزراء ومحافظين

«جامعة القاهرة»: تكريم 134 من الحاصلين على جوائز الدولة باحتفالية عيد العلم

جامعة القاهرة تكرم المايسترو نادر عباسي في حفل عيد العلم
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.