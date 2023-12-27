انطلاق احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم الثامن عشر بتكريم 60 عالما

انطلقت قبل قلبل، احتفالية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، احتفالية عيد العلم الثامن عشر، لتكريم عددا من الوزراء، و60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية.

تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين

تهدف احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة، إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

دخول مجلس الجامعة بطابور عرض

بدأت مراسم احتفالية عيد العلم، بصورة تذكارية لمجلس الجامعة أمام قاعة أحمد لطفي السيد ثم دخول مجلس الجامعة بطابور عرض، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم،