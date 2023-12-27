من هو الضابط الإسرائيلي يارون إليعازر؟.. استهدفته الفصائل و«اترقى بعد مقتله»

ما تزال الفصائل الفلسطينية، تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خسائر كبيرة، سواء على مستوى الآليات والمعدات أو الجنود، خلال عمليات القتال الدائرة في قطاع غزة، التي دخلت في يومها الـ82 يومًا، وراح ضحيتها آلاف الشهداء من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وخلال الساعات الماضية تمكنت الفصائل من استهداف وقتل مجندين وضابط من لواء جفعاتي، من بينهم نائب قائد السرية يارون إليعازر.

من هو الملازم يارون إليعازر؟

ونستعرض أبرز المعلومات التي وردت عن نائب قائد السرية، بعد استهدافه من قبل الفصائل الفلسطينية، وفق ما ورد في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

يدعى الملازم يارون إليعازر تشيتيز، ولد في عام 2000، في مدينة رعنانا، يبلغ من العمر 23 عامًا، يعمل في كتيبة «شاكيد»، وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا بترقية «تشيتيز» من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد استهدافه.

وبعد مقتل الجنود الثلاثة ومن بينهم «تشيتيز»، أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق في غزة، وصافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة، وفق ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».