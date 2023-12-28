«تعليم السويس» تتابع تنفيذ ضوابط امتحانات نصف العام

شدد ياسر عمارة وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، على تطبيق جميع ضوابط الامتحانات وتأمين سير أوراق الامتحانات في مدارس المحافظة، وذلك خلال اجتماعه بالقيادات التعليمية، لمناقشة عدد من الجوانب الفنية الخاصة بالكنترولات الداخلية بالمدارس.

وتناول الاجتماع، وضع كل التفاصيل الخاصة بسير الامتحانات، كما أصدر وكيل الوزارة تعليماته المشددة بتوقف كل خطط الموجهين والمتابعات، واستبدالها بموجه مقيم بالمدرسة فترة الامتحانات.

ووجه عمارة، بالمتابعة المستمرة للمعلمين الجدد، وتقديم جميع سبل الدعم لهم ونقل الخبرات إليهم، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

وناقش توزيع نماذج الأجوبة، وكذلك الامتحانات الاحتياطية، مشددا على عدم تداول أي بيانات تخص الامتحانات على صفحات التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية للطالب والمدرس.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، لبذل كل الجهود نحو متابعة مستجدات امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل والشهادات العامة.