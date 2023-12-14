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«تعليم السويس» تبحث جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

كتب:

حمدي عبد الله
07:17 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
عمارة يترأس اجتماع التعليم المزدوج.

عمارة يترأس اجتماع التعليم المزدوج.

بحث ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، مقترحات وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، كما بحث مع أمانة التعليم والتدريب المزدوج كيفية التوسع في تلك النوعية من التعليم.

 

تفعيل التقديم الإلكتروني والتوسع في التعليم والتدريب المزدوج

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، على أهمية التوسع في منظومة التعليم المزدوج، وخلق فرص تدريبية بما يتماشى مع المناهج الحديثة، والتي جاءت في توصيات اجتماعه مع أمانة التدريب والتعليم الفني المزدوج.

وأشار، إلى أنه يجب الحصول على موافقة أمنية مسبقاً من الجهات الخارجية «خارج المنظومة» التي تتعامل مع الطلاب، وإعادة تقييم فكرة مدرسة داخل مصنع، وتفعيل برامج الدورات التدريبية لشركاء المنظومة والاهتمام بالزي للطلاب.

مؤكداً انه سيتم تفعيل التقديم الإلكتروني لطلاب التعليم المزدوج عبر موقع خاص بالتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور سيد حمدان وكيل المديرية ومدير عام التعليم الفني ومسؤول الأمانة الفنية بالوزارة، وخبير الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني، ومدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج  ومدير الوحدة الإقليمية للمركز الوطني.

مناقشة مقترحات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024 

وفي سياق آخر، عقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة المواعيد والجداول المقترحة لامتحانات الفصل الدراسي الأول  لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، والشهادة الإعدادية العامة، والمهنية للعام الدراسي 2023- 2024، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية.

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بقلم حمدي عبد الله