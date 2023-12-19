وكيل «تعليم السويس» يشهد اليوم الرياضي لروضات إدارة جنوب (صور)

شهد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اليوم الرياضي لروضات إدارة جنوب «تحت شعار حلمنا حقنا» بالمدرسة الفرنسية، إحدى مدارس مصر المتميزة، بحضور سيد حمدان، وكيل المديرية، وقيادات التعليم بالمديرية.

اليوم الرياضي لروضات جنوب

وبدأ اليوم الرياضي بالسلام الجمهوري والعديد من الفقرات الفنية المتنوعة والألعاب والمسابقات الرياضية، كما وجه وكيل الوزارة التحية والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم، لافتا إلى أن هذا اللقاء نتاج جيد يعبر عن مجهود ضخم للجميع.

المهارات أساسية في تكوين شخصية الطلاب

وأضاف أن هذه المهارات هي جزء أساسي من تكوين الشخصية مما يجعل الطالب نواة شخصية قوية قادرة على مواجهة تحديات العصر الجديد، مشيدا بجهود المعلمين وإدارة المدارس والتوجيه وأولياء الأمور باعتبارهم شركاء في هذا النجاح والإنجاز.

.