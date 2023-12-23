  «تعليم السويس»: استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

شدد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، على سرية أعمال الامتحانات والتصحيح، وعدم تداول أي شيء يخص الامتحانات على صفحات التواصل الاجتماعي، ومنع التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات والتصحيح.

الالتزام بمعايير الورقة الامتحانية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، خلال اجتماعه بقيادات المديرية، وسيد حمدان وكيل المديرية، وأشرف السروي، مدير عام التعليم العام، وجميع موجهي عموم المواد الدراسية العام والفني سواء العملية أو النظرية، استعدادات المديرية للامتحانات ووضع ضوابط ومعايير الورقة الامتحانية لتتناسب مع المستويات الثلاثة للطالب المتفوق والمتوسط والضعيف، ويضمن بذلك مبدأ تكافؤ الفرص، وتناول الحديث عن بعض معوقات الفترة الأخيرة في صفوف التعليم الفني وكيف تم التغلب عليها.

الاهتمام بمصلحة الطالب

وأكد «عمارة» ثقته في استعداد المديرية التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحا أن هذه الاجتماعات ما هي إلا تأكيدا على التعليمات الجديدة التي وردت من الوزارة، لأننا نعمل جميعاً لمصلحة الطالب، مضيفا أن موجهي العموم ملتزمين تمامًا بكل التعليمات التي وردت من مستشاري المواد، خاصًة فيما يتعلق بمواصفات الورقة الامتحانية.