«تعليم السويس» تُسلم المعلمين الجدد العمل في المدارس

سلمت مديرية التربية والتعليم العمل للمعلمين والمعلمات الجدد للمساهمة في سد العجز بالمدارس، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس

المعلمون الجدد يساهمون في سد العجز

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، إن مديرية التربية والتعليم استقبلت المُعلمين والمُعلمات الجُدد، لاستلام العمل بشكل رسمي بالمدارس الموزعين عليها، للمساهمة في سد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مُعلم مُساعد «مُعلم فصل» وذلك لإتمام التعاقد وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة

أهمية الالتزام والانضباط

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، أنه طالب المُعلمين بأهمية الالتزام والانضباط للمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية، معربًا عن ثقته وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح الدائم مع بداية حياتهم العملية والمهنية. مشيراً إلي أن تكليفاته للإدارات والأقسام المعنية بإدارات التعليم، بضرورة تقديم التيسيرات وتذليل أية معوقات أمام المُعلمين الجدد حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه.