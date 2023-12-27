محافظ مطروح: توصيل الطاقة الشمسية لمدارس التعليم المجتمعي بدلا من الكهرباء

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن توصيل الطاقة الشمسية في المدارس المجتمعية «الفصل الواحد»، الواقعة داخل قرى ونجوع مراكز محافظة مطروح، والتي يصعب تركيب الكهرباء بها، وذلك لتغذيتها بالطاقة كي يتم الاستفادة منها في الوسائل التعليمية المختلفة التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية للتلاميذ.

محافظ مطروح يبحث آليات حل مشاكل المدارس المجتمعية

وناقش محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، جهود تذليل العقبات أمام الإرتقاء بمدارس التعليم المجتمعى بالمحافظة وتحقيق دورها المستهدف بتوفير الحق في التعليم للأطفال في أقصى تجمعات المناطق الصحراوية والحد من التسرب من التعليم، وذلك بحضور الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمى بوزارة التربية والتعليم، وعمرو شحاتة وكيل وزاره التربية والتعليم، ونهاد مجدي مدير برنامج التعليم المجتمعي بمؤسسة «مصر الخير»، وعدد من المسؤولين.

الإسراع في صرف المرتبات

كما ناقش المحافظ أهمية مراجعة مسؤول التأمينات حول قيمة ما يخصم من مرتبات معلمي التعليم المجتمعي، والإسراع في إجراءات دفع المرتبات لهم، مع حصر دقيق للمدارس المجتمعية التي يستحيل وصول تيار كهربائي لها، للتنسيق وتوصيل الطاقة الشمسية بالتنسيق مع مجالس المدن وشركة الكهرباء البحيرة قطاع مطروح.