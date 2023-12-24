مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: يصعب توحيد سياسة التعليم لاختلاف أنماطه

عبَّر المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، عن ترحيبه بمشاركة نجوم المجتمع في ترجمة مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه سيتم انتقاء مجموعة من النجوم للمساعدة على تحقيق نتائج وهو ما يحتاج دراسات من مراكز بحثية.

كل نظام تعليمي يختلف عن الآخر

وأضاف «عبد العزيز»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc» على شاشة «قناة dmc»، أنَّه يصعب توحيد السياسة التعليمية في مصر بسبب اختلاف أنماط التعليم وأنواعه، مؤكدا أن هناك أشكال مختلفة من التعليم من بينها الدولي والحكومي والتجريبي ومدة الدراسة في كل نظام تعليمي تختلف عن الآخر، وتم التحدث عن مشروع مجلس أعلى للتعليم للتأكيد على تطبيق نظم التعليم المطلوبة.

إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة بعيدًا عن دور الوزارة

وأشار خالد عبد العزيز إلى أنه من مؤيدي فكرة إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة بعيدًا عن دور الوزارة، موضحًا أن جميع الهيئات كانت تبحث عن مجلس أعلى لتسريع العمل بأمر من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن قوة الهيئات المختلفة عادت مرة أخرى.