«تعليم أسوان» تشهد أولى فعاليات مبادرة «ميسرات التعليم المجتمعي»

نظمت مديرية التعليم بأسوان، أولى فعاليات مبادرة «ميسرات التعليم المجتمعي»، بحضور عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي تابع فعاليات الدورة التدريبية في مقر نقابة المهندسين، وتركزت على تفعيل وتنفيذ برنامج التحويلات النقدية وإدخال البيانات.

ما الهدف من التدريبات المكثفة؟

وأكد «لطفي» أهمية مدارس التعليم المجتمعي، والاهتمام الذي توليه الدولة لها؛ إذ يقدم هذا النوع من المدارس خدمات تعليمية للفئات الأولى بالرعاية، ويساهم في منع تسربهم من التعليم، وتهدف التدريبات المكثفة للميسرات إلى تنمية مهاراتهن، وتزويدهن بالمعارف اللازمة لتحسين جودة التعليم، وتحقيق مخرجات أفضل للطلاب في المدارس المجتمعية.

وتأتي هذة الفعاليات في إطار التعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، وبرنامج الغذاء العالمي، ويقام برنامج ميسرات التعليم المجتمعي في جميع مدارس أسوان التعليم المجتمعي، البالغ عددها 105 مدارس.

البرنامج التدريبي مستمر حتى 17 أكتوبر الجاري

وتتضمن الفعاليات تنفيذ برنامج التحويلات النقدية وإدخال البيانات، وتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا باستخدام أجهزة التابلت أو الهواتف المحمولة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم وإدارة الإحصاء ،على أن تستمر فترة التدريب من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وفي اليوم الأول للتدريب، سعى القائمون على البرنامج إلى استهداف 67 معلمة من إدارات أسوان وإدفو ونصر النوبة، وتقديم التدريبات في 3 قاعات مخصصة لاستمرار التدريبات لميسرات مدارس التعليم المجتمعي، البالغ عددهن 210.