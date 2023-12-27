انطلاق مبادرة «معك للتفوق» لمراجعة قبل الامتحانات بالإسماعيلية.. اعرف الجدول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة «معك للتفوق» للمراجعة النهائية قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، للعمل علي رفع قدرات الطلاب.

وقال بيان رسمي لتعليم الإسماعيلية، إن أول مبادرة سيتم إطلاقها في مدرسة 25 يناير، بإشراف إيمان عادل مدير المدرسة مبادرة «معك للتفوق» لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف البيان، أن المدرسة توفر مجموعة من أشهر المعلمين بدء من الأحد المقبل، لبدء جدول المراجعة الخاص بالشهادة الإعدادية، والذي يستمر حتى يوم الخميس لمراجعة أهم النقاط في كل مادة للطلاب.

جدول مبادرة «معك للتفوق» بالإسماعيلية للمرحلة الإعدادية

وأعلنت مدرسة 25 يناير عن جدول المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، وكذلك أساتذة المادة، والذي يتضمن:

- يوم الأحد 31.. مادة الدراسات من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر، بحضور محمود الرودي.

يوم الاثنين 1 يناير.. مادة العلوم من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشر، بحضور عماد رضوان

يوم الثلاثاء 2 يناير.. مادة اللغة الإنجليزية من الساعة الحادية عشر حتي الواحدة ظهرا، بحضور شريف أبو المجد.

- يوم الأربعاء 3 يناير.. مادة الرياضيات من الساعة الحادية عشر حتى الواحدة ظهرا، بحضور محمد عمر.

- يوم الخميس 4 يناير.. مادة اللغة العربية لمدة 4 ساعات متواصلة، من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، بحضور كل من حازم النقيب وشريف أبو المجد.