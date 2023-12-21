المرحلة الإعدادية.. جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية المرحلة الإعدادية مع انتهاء تجهيزات المقار واللجان الامتحانية خلال الساعات القليلة الماضية وتعقيم اللجان وتطهيرها وإعلان أسماء الطلاب في كل لجنة داخل المدارس.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية المرحلة الإعدادية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم في المحافظة إن امتحانات المرحلة الإعدادية 2024 تبدأ في 9 يناير وينتهي في 26 يناير المقبل، مشيرا إلى أن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة الإسماعيلية حدد الثلاثاء 9 يناير لمادتي اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية، وفي الأربعاء 10 يناير مواد اللغة الانكليزية وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

كما حدد جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي امتحانات يوم الخميس 11 يناير في مواد الجبر والإحصاء والتربية الفنية والدراسات الاجتماعية، وفي يوم السبت 12 يناير مادتي الهندسة والعلوم، علي أن تنتهي الأحد 13 يناير لمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثاني والثالث الإعدادي 2024 محافظة الإسماعيلية

وحدد جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة الإسماعيلية ليكون في الثلاثاء 9 يناير مادتي اللغة العربية والخط العربي، وفي الأربعاء 10 يناير مواد الهندسة والدراسات الاجتماعية.

كما حدد الجدول يوم الخميس 11 يناير مواد اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات، وفي يوم السبت 12 يناير لأداء امتحانات الجبر والتربية الدينية، وفي الاحد 13 يناير مواد العلوم والتربية الفنية.

واعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ليتضمن في يوم الأربعاء 17 يناير مواد اللغة العربية والخط والاملاء ، وفي يوم الخميس 18 يناير مواد اللغة الإنجليزية والتربية الدينية وفي يوم الاحد 21 يناير مواد الجبر والاحصاء.

كما تضمن الجدول الاثنين 25 يناير امتحانات مواد العلوم والتربية الفنية وفي يوم الثلاثاء 26 يناير امتحان مادة الهندسة، فيما حدد يوم الاربعاء 27 يناير مواد الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.