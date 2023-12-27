رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حكومة غزة: تسجيل 21110 شهداء حتى الآن منهم 8800 طفل و6300 سيدة

كتب:

عمرو حسني
08:14 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
آثار قصف إسرائيلي على قطاع غزة

آثار قصف إسرائيلي على قطاع غزة

ذكر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ بداية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن، وصل إلى  21110 شهداء، منهم حوالي 8800 طفل، ونحو 6300 من النساء.

هدم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية

وبحسب بيانات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1779 مجزرة، منذ بداية العدوان، فيما هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 65 ألف وحدة سكنية، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً غاشماً على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد ساعات من عملية «طوفان الأقصى»، ويدخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ82 اليوم الأربعاء، وسط مطالبات من الإقليم والعالم لإيقاف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، من أجل إيقاف نزيف دم الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحسب البيان فإن الشهداء من الطواقم الطبية بلغ 311 شهيداً، إضافة إلى نحو 40 شهيداً من الدفاع المدني، و103 شهداء من الصحفيين، مع وجود 7000 مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، و55243 مصاباً، و101 حالة اعتقال من الكوادر الطبية، و9 معتقلين من الصحفيين، و1.8 مليون نازح في قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

إطلاق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل 

مدير «منتدى الشرق الأوسط»: إسرائيل ستغير التكتيكات في المرحلة الثالثة من الحرب

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تنفذ أحزمة نارية في جباليا ومحيط غزة

الرئيس الفلسطيني: أمريكا تدعم كل ما تفعله إسرائيل بحق شعبنا
بقلم عمرو حسني