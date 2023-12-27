«زراعة البحيرة» تنظم لقاءات توعوية للحفاظ على المحاصيل

تابع كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، يرافقه محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، المحاصيل الشتوية خاصة القمح، ووجه بحل مشاكل المزارعين.

توجيهات بحل مشاكل المزارعين في البحيرة

جاءت الجولة تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع، ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية.

مراجعة سجلات القمح

وتضمنت الزيارة، المرور على الزراعات القائمة بنواحي مركز دمنهور، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة، إذ بلغت المساحة المنزرعة بالقمح أكثر من 32 ألف فدان.

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تكثيف أعمال المرور الميداني

وأوضح «غطاس» أهمية المرور على الزراعات الشتوية، وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أنّ الجهات المعنية بقطاع الزراعة بالمحافظة، تعقد لقاءات مباشرة مع المزارعين، وتوعيتهم بالإصابات الحشرية التي تهدد المحصول في تلك الفترة من عمر النبات، وشدد على تقديم طرق مكافحة الحشرات والتوصيات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية، نظرًا لأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي للدولة والمواطنين.