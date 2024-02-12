الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. خطوات بسيطة

لطالما كانت وزارة التضامن الاجتماعي تهتم دائمًا برعاية الأسر الأكثر احتياجًا في كل الأنحاء، سواء كان ذلك بتوفير حياة كريمة لهم من خلال مبادرة حياة كريمة، أو بتوفير مشروعات صغيرة للأسر التي تحتاج إلى ذلك، أو بتوفير كهاش شهري لهم من خلال مبادرة تكافل وكرامة، والتي تتيح للمواطنين المستحقين لذلك المعاش الحصول عليه بشكل شهري لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ما يجعل الكثير من المسجلين للالتحاق بالبرنامج يحرصون على الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

وينتظر مقدمو طلب الحصول على المعاش معرفة حالة طلب التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، ما جعل وزارة التضامن تتيح للمواطنين فرصة الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة بالرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، كالتالي:

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين فرصة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي إلكترونيًا من المنزل، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالدخول إلى الموقع بالبحث عنه عبر محرك البحث «جوجل»، أو بالدخول إليه مباشرة عبر الرابط.

- ثم يقوم الراغب في الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة به بإدخال الرقم القومي الموجود في البطاقة الشخصية من اليسار لليمين.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة «استعلام»، لتظهر بعدها على الفور حالة الطلب الخاصة بالمواطن بعد أن تم تقديمه.

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وهناك خطوات عدة يجب أن يقوم بها المواطن الراغب في الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، وجاءت كالتالي:

- يقوم الراغب في الاشتراك في تكافل وكرامة بالتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

- ثم يتم تقديم صور بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 عامًا فأكثر.

- تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة على أن تكون مميكنة للأفراد أقل من 18 عام.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة، ويكون مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- تقديم قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عامًا، وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والأعاقة.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

معايير القبول في برنامج تكافل وكرامة

- استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- العمل في القطاع الخاص بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- العمل بالحكومة بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام.

- ملكية عمل خاص أو شخصي.

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية على 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.