موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. 5 ملايين مستفيد في جميع أنحاء الجمهورية

أيام قلائل ويهل علينا، شهر يناير والعام الميلادي الجديد 2024، وتيرقب أكثر من 5 ملايين مواطن، في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية، الموعد الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة، حيث سيكون أول صرف للمعاش في 2024.

مواعيد وأماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وتتأهب وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق، مع وزارة المالية، درجات الاستعداد لضخ المبالغ المالية المستحقة لصرف معاشات تكافل وكرامة، في ماكينات الـ«ATM» سواء المخصصة للصرف، أو المتفق مع بعض البنوك على صرفها، وكذلك مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية.

وأعلنت ضخ المعاشات في ماكينات البنوك ومكاتب البريد، يوم 15 يناير المقبل، حيث يستمر الصرف لمدة 10 أيام من تاريخ بدء صرف المعاش.

قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، أن لا زيادة جديدة، في قيمة معاشات تكافل وكرامة، وان قيمة المعاشات التي سيتم صرفها للمستفيدين المستحقين، بحسب أخر زيادة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، وقيمتها 500 جنيه ستكون قيمة هذه المعاشات لمختلف الفئات على النحو التالي:

1- الأشخاص المستفيدون من تكافل وكرامة يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة، وبعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25%، سوف يصل قيمة الدعم 625 جنيها.

2- يحصل عملاء تكافل وكرامة من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سوف يحصلون بعد الزيادة 562.5 جنيه.

3- ويحصل عملاء تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الهمم، على 562.5 جنيه شهريا بعد الزيادة، بدلا من 450 جنيهًا شهريا.

4- ويحصل عملاء كرامة من الأيتام، على 437.5 جنيه بعد الزيادة، بدلا من 350 جنيهًا بعد زيادة 25%..