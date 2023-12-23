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ضبط متهم بالنصب على راغبي الحصول على معاش تكافل وكرامة وبطاقة ذوي الهمم

كتب:

محمد بركات
01:58 م | السبت 23 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين - جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، ومعاش تكافل وكرامة، من خلال علاقاته بالعديد من المسؤولين في بعض الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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