طرح «غلط بغلط» الأغنية الدعائية لفيلم «درويلة».. بصوت حسني شتا

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «درويلة» الأغنية الدعائية الأولى له، وحملت اسم «غلط بغلط»، للفنان حسني شتا، في ظهوره لأول مرة في عالم الغناء على خطى موسيقى الراب الحماسي السريع، وذلك عبر «يوتيوب»، قبل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، خلال الفترة المقبلة.

أن أغنية «غلط بغلط» من غناء الفنان حسني شتا، كلمات وألحان محمد دياسطي، وتوزيع محمد خالد «ديكستر».

وسبق وكشف نجوم وصناع فيلم «درويلة» التيزر التشويقي الأول والذي تمحور حول الإثارة والتشويق والغموض والأكشن، إضافة إلى عدم ظهور أي من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من الإثارة والتشويق للجمهور، ولكن اختتم النجم عمرو عبد الجليل بصوته مع نهاية الفيديو: «هنا هتقدر تعمل كل حاجة، هنا مفيش قانون غير قانوني أنا وبس».

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

فيلم «درويلة» يضم نخبة من النجوم أبرزهم: عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس ونهال نور، وقصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي، وإخراج معوض إسماعيل.