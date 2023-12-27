إحالة مدير الإدارة الصحية في مركز إطسا بالفيوم إلى التحقيق للإهمال

أجرى الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على المركز الطبي بمدينة إطسا، حيث لاحظ في مدخل المبنى موتسيكلات خاصة بالعاملين، فأمر مدير الإدارة بإخراجها خارج المبنى.

وتبين غياب مدير المركز الطبي، رغم تأكيد مدير الإدارة وجوده وقيامه بالكشف على المرضى فأمر باستبعاده لتركه العمل.

جولة تفقدية موسعة

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، مخازن الإدارة والتي توجد في نفس مبنى المركز الطبي، وسأل أمين المخزن عن المستلزمات التي بها عجز.

وأجرى وكيل الوزارة، جولة تفقدية في عيادة الأسنان، ووجد طبيب أسنان، وتغيب باقي الأطباء فأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف، وإحالة المتغيبين بدون إذن للتحقيق.

إعادة توزيع أطباء الأسنان

كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعادة توزيع أطباء الأسنان بمعرفة مدير إدارة الأسنان بالمديرية، وتفقد غرفة الأغذية، ثم غرفة التطعيمات، وسأل الممرضة عن سير العمل وأفادت بأن جلسة تطعيمات انتهت منذ قليل.

تحويل مدير شؤون العاملين للتحقيق

كما تفقد عيادة الأمومة والطفولة وأمر بالمتابعة المستمرة للأجهزة المعطلة، كما قرر تحويل مدير شئون العاملين والمدير المالي والإداري للتحقيق بالمديرية، وذلك بعد فحص الدفاتر واكتشاف خلل في مراقبة سير العمل بالمركز.

فحص سجلات الحضور والانصراف

وفاجئ وكيل وزارة الصحة، مكاتب الإدارة بالدور الثاني، وأمر مدير الشئون الإدارية، بفحص سجلات الحضور والانصراف، وإحالة المتغيبين بدون إذن إلى التحقيق بالمديرية.

وتفقد الصيدلية وأمر بتحويل المتغيبين إلى التحقيق بالمديرية، موجهًا بمجازاة مسئول الأمن والسلامة المهنية بخصم يوم من راتبه لوجود مخالفات تخص الصحة والسلامة المهنية.

تحويل مدير الإدارة الصحية للتحقيق

وأمر وكيل وزارة الصحة، بتحويل مديرة الإدارة الصحية للتحقيق بالمديرية للإهمال وضعف الإشراف، وذلك بعد فحص السجلات واكتشاف العديد من المخالفات، وترك العاملين للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية.

وعقب ذلك توجه وكيل الوزارة ومرافقيه إلى مستشفى إطسا المركزي، للتأكد من انتظام سير العمل بها، كما تفقد الاستقبال، وتابع الطبيبة أثناء الكشف وتمنى لها التوفيق.

إعادة توزيع أطباء الأسنان

كما تفقد غرفة الطوارئ، ووجه بتواجد السجلات بها، ثم تفقد عيادة الأسنان، ووجد طبيب واحد فقط وأمر بفحص دفتر الحضور وأمر بإعادة توزيع أطباء الأسنان المتغيبين عن العمل بمعرفة الإدارة الفنية بالمديرية.

كما تفقد قسم العلاج الطبيعي، وأمر بإعادة توزيع المتغيبين لأماكن أخرى بمعرفة إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، ثم تفقد وحدة الغسيل الكلوي وسأل المرضى عن احتياجاتهم، وتمنى لهم الشفاء العاجل.

استمع لاحتياجات المستشفى

واستمع وكيل الوزارة، إلى مدير المستشفى عن احتياجات المستشفى من الفريق الطبي والمستلزمات لتوفيرها.

وتوجه بعد ذلك إلى مركز طبي دفنو في فترة النوباتجية، ووجد الكاتب والتمريض والعاملة ولم يجد الطبيب ولم يجد أطباء الأسنان المسائي، وأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف وتحويل مدير المركز للشئون القانونية، وكذلك الطبيبة النوباتجية، وإعادة توزيع أطباء الأسنان المسائي بمعرفة إدارة الأسنان بالمديرية.

كما تفقد غرفة الاستقبال، ووجه بتوفير ميزان ثلاجة ثم تقدم بالشكر للحاضرين من النوباتجية على تواجدهم وعلى نظافة المركز والاهتمام بتقليم الأشجار المحيطة به، وإزالة الحشائش من الحديقة.

بعدها زار الوحدة الصحية بإبجيج التابعة لمركز الفيوم، ولم يجد سوى ممرضة فقط في النوباتجية مع غياب الطبيبة، وأمر بتحويلها إلى الشئون القانونية بالمديرية.