تدشين مبادرة «مستقبل ولادنا في منتج بلادنا» من دمياط

أطلق مركز النيل بمجمع إعلام دمياط، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بدمياط، مبادرة جديدة بعنوان «مستقبل ولادنا في منتج بلادنا»، وذلك من داخل المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.

وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية الاعتماد على المنتجات المحلية، ودعم الاقتصاد القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الندوة التوعوية التي أقيمت ضمن فعاليات المبادرة، تحدثت منى محمد، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، عن أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، ودوره في التنمية والبناء، ومعالجة الكثير من القضايا المجتمعية.

كما تمّ الإعلان خلال الفاعلية عن منحة منصة أيادي مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية، والتي تدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

وقال سيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، إن المبادرة تأتي في إطار التكاتف المجتمعي لتوعية المواطنين بأهمية الاعتماد على المنتجات المحلية، مضيفًا أنَّ المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على الإنتاج، وتعزيز الانتماء الوطني.