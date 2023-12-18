وزير الإسكان يبحث مع «ابدأ» توفير منتجات محلية لمشروعات المياه والصرف

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، ومسئولي إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع المهام الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأخرى عاملة في مجال تصنيع أجهزة التكييف، سبل التعاون في توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير أجهزة التكييف للمشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة، وجهاتها المختلفة.

وأكّد أنَّ هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتي تؤكد التوسع في استخدام المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات الحديثة، وخاصة في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة في توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.

واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركات، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير المهام اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وقطع غيارها، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، بجانب توفير أجهزة التكييف بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات المشروعات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية.

وأوضح أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة في توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي محلياً، ولتوفير أجهزة التكييف للمشروعات السكنية، موجهاً مسؤولي الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الشركات من أجل تحقيق النجاح المشترك في توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بهدف توطين وتعميق الصناعة المصرية، وتعزيز ثقة المواطن في المنتج المصري، بما يسهم في توفير المنتجات المختلفة وزيادة فرص العمل والتصدير.