جهود الأزهر للحفاظ على المقدسات الدينية في 2023.. تؤتي ثمارها بإصدار قانون دولي

يعتبر الأزهر الشريف من بين المؤسسات العريقة التي يثق بها العالم كله، وليس مصر فقط، لما لها من إنجازات على كل الأصعدة الدينية والسياسية والإنسانية، وكان عام 2023 مليء بالمواقف المشرفة للأزهر، منها حملات للدفاع عن المصحف الشريف عقب حرقه في عدد من الدول الأوروبية، فأدان بأشد العبارات هذه الأفعال المسيئة لقدسية الأديان، مطالبًا بوضع الحلول لمنع تكرار هذه الجرائم.

الأزهر يحتج على تواطؤ السلطات السويدية في حرق المصحف

أدان الأزهر الشريف في 21 يناير إقدام متطرفين بالسويد على حرق المصحف الشريف، لافتا إلى أن استخراج تصاريح التظاهرات من قبل الشرطة السويدية يدل على تواطؤ السلطات الأجنبية مع هؤلاء المجرمين، وفي 23 يناير ناقش شيخ الأزهر مع وزير الخارجية الإيطالي خلال لقاءهما بمشيخة الأزهر، إيجاد حلول جذرية، لمنع تكرار حوادث حرق المصحف.

الأزهر يدعو المسلمين لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية

وعبر الأزهر الشريف عن غضبه في 25 يناير بالدعوة لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها، وتعريف الأطفال والشباب بها، للضغط على الحكومة الهولندية والسويدية للتصدي لتلك الأفعال، وفي ٢٣ فبراير طالب شيخ الأزهر خلال اجتماعه برئيس وزراء المجر، بسن قوانين لمواجهة ظاهرة العداء للأديان، لمجابهة التطرف بشكل عام.

شيخ الأزهر يرفض المساس بالمقدسات الدينية

أكد شيخ الأزهر وأرارات ميرزويان، وزير خارجية أرمينيا، خلال لقائهما بمشيخة الأزهر في 8 مارس، على أهمية احترام الأديان وحرية العبادة ومن بينها رفض كل محاولات المساس بالمقدسات الدينية، وفي 13 مارس حرص فضيلة الإمام الأكبر على توجيه رسائل للسيدة ميتي فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، أبرزها رفض الأزهر الشريف لمحاولا الغرب في تسييس مصطلح «حرية التعبير» بهدف فرض رؤى مرفوضة من المجتمع الشرقية.

الأزهر يدين إقدام إرهابيين بالدنمارك على حرق المصحف الشريف

أدان الأزهر الشريف في 27 مارس إقدام مجموعة من الإرهابيين بالدنمارك على حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة كوبنهاجن، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ووصفه بأنه إرهاب مقيت وفكر جاهلي أهوج، وفي 5 يونيه أدان شيخ الأزهر والسيد محمد ولد الغزواني، رئيس جمهورية الصومال، في اللقاء الذي جمعهما في المشيخة، حوادث حرق المصحف المتكررة التي تستهدف استفزاز مشاعر المسلمين.

الأزهر يتصدى للصهاينة

أعلن الأزهر الشريف في 24 يونيه عن رفضه تمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها من قبل مجموعة من الصهاينة، في جنوب نابلس بفلسطين، وذلك يعتبر خرقا صارخا للقانون الدولي، وفي 25 يوليو طالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بسن قوانين رادعة لوقف الحملات العنصرية على الإسلام وتبني مشروع دولي يجرّم الإساءة للمقدسات الدينية.

«حرق المصحف الشريف».. فلو عرفوه لخجلوا أن يسيئوا إليه

رحب الأزهر الشريف في 31 يوليو، برسالة الشكر التي وجهتها الحوزات العلمية في إيران إلى فضيلة الإمام الأكبر، لموقفه الرافض للإساءة للمصحف الشريف بعد حوادث حرق وتمزيق المصحف في عدد من البلدان الغربية، وفي 25 سبتمبر أدان الأزهر بأشد العبارات، جرائم تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي بهولندا، مشددا على أن هؤلاء المتطرفين لو علموا ما فيه من تعاليم، لخجلوا كثيرا قبل أن يرتكبوا جرائمهم.

9 ديسمبر.. جهود الأزهر تؤتي ثمارها

واستجابة لتلك الدعوات التي أصدرتها مؤسسة الأزهر الشريف، أقر البرلمان الدنماركي في 7 ديسمبر، مشروع قانون يجرم حرق المصحف الشريف أو تمزيقه، والتوقف عن إصدار تراخيص تسمح بهذه الأعمال في التظاهرات العامة، ورحب الأزهر في 9 ديسمبر بهذا القرار، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزا للبلدان الأوروبية الأخرى التي شهدت حوادث مماثلة، لسن مثل تلك التشريعات التي تحظر الإساءة للأديان.