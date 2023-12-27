خيري بشارة: التدخين لعنة ولو عاد بي الزمن سأحذف مشاهده من أعمالي

علق المخرج خيري بشارة، على قيام المطرب محمود راتب، بالتدخين خلال مشاهد فيديو كليب أغنيته الجديدة «كل العيون»، والتي يحتفل بانطلاقها اليوم، بأحد الفنادق الكبرى، قائلا: إن التدخين دمر صحة الملايين، دون إدراك منهم، ويجب مراعاة تلك الأمور فى الأعمال الفنية بشكل كلي، سواء أغاني أو افلام ومسرحيات وأعمال درامية.

وأوضح خيري بشارة، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تعرض لعدة أمراض بسبب التدخين، وأصبحت بالنسبة له لعنة، مشيرا إلى أنه إذا عاد به الزمن، سيحذف جميع مشاهد التدخين من أعماله السينمائية، مشددا على أن الجمهور يتأثر لا شعوريًا عند مشاهدتها، ويجعله يقوم بنفس الفعل.