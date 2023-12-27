رفع 329 طن قمامة ومخلفات في حملة بالإسماعيلية لمنع انتشار الأمراض

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات اليومية لإزالة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية أسفرت اليوم الأربعاء عن إزالة 329 طن من المخلفات ضمن جهود المحافظة لمنع تراكمها وانتشار الأمراض.

حملات في أحياء الإسماعيلية

واستهدفت حملة مكبرة في مركز مدينة الإسماعيلية رفع 38 طن قمامة ومخلفات ومواد صلبة من نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مدينة المستقبل في مناطق تعاونيات «ب» وايجيكوا ومساكن الأوقاف ومساكن المميز «ب» ومحيط المركز الطبي ومساكن البنك ومحيط مجلس المدينة.

كما استهدفت حملة أخري تفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ114 طنا، بمناطق الجامعة القديمة وحي الأسرة وحي الإسراء والمحطة الجديدة وشارع سوريا وشارع محمد علي بنطاق حي أول، فيما تم صيانة عدد من لوحات الكهرباء والأعمدة في نطاق حي ثان.

حملات في المراكز والقري

وفي مراكز وقري الإسماعيلية استهدفت حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز و مدينة القنطرة غرب رفع 71 طن من القمامة وذلك من مدينة القنطرة غرب وقرية أبوطفيلة، فيما تم رفع 50 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى المحسمة القديمة، 30 يونيو، والوادي الأخضر، والشروق.

وتمكنت حملة مكبرة من رفع 91 طن قمامة ومخلفات من توابع المدينة ، الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ، كما تم رفع مخلفات القمامة من قرى السبع آبار الغربية، وأبوصوير البلد، والسبع آبار الشرقية، والمنايف، والمحسمة الجديدة، والواصفية، ورفع رفع 80 طنا من القمامة وذلك من مدينة فايد وقرية أبوسلطان.