ضبط 6 آلاف و370 علبة سجائر مجهولة المصدر في الإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة لمباحث التموين في الإسماعيلية في ضبط كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، بالتزامن مع الحملات التي تشهدها الأسواق، للتأكد من صلاحية السلع وعدم احتكارها ومنع الغش التجاري.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الحملة تمكنت بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة المرافق 6370 علبة سجائر مصري وأجنبي مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

«بشارة»: حملات مستمرة لضبط الأسواق

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملات لازالت مستمرة بشكل يومي في جميع أرجاء أحياء ومراكز المحافظة لمنع احتكار أي سلع ومتابعة الاسعار بشكل يومي.

وأضاف «بشارة»، أن المحافظة حددت أرقاما للشكاوى التموينية بالاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين 39110100، ورقم غرفة عمليات مديرية التموين 3107202، أو رقم الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.

وأكد «بشارة»، عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي محتكر للسلع، أو رفع أي أسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه قرر تشكيل لجان في كل مركز ومدينة لمتابعة الحالة اليومية للأسواق.