«طوارئ الإسماعيلية»: سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة من طقس غير مستقر وأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع أمطار على عدد من المحافظات الساحلية ومحافظات شمال الدلتا.

الطوارئ: أمطار في الساعات الأولى

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن آخر التوقعات لحالة الطقس اعتبارا من الساعات الاولى لغد الخميس تشير إلى استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، أن الأمطار تتساقط على مدينة القنطرة غرب وشمال مدينة الإسماعيلية ومدينة فايد في الساعات الأولى من صباح غد الخميس، فيما تتساقط علي المدن الجنوبية كالتل الكبير وأبوصوير والقصاصين خلال ساعات أخرى في أوقات الظهيرة وأوقات المساء.

تحذيرات للسائقين والمواطنين على الطرق

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين والسائقين خلال الساعات المقبلة، من زيادة السرعة علي الطرق السريعة والصحراوية مع سقوط الأمطار لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث المرورية.

كما ناشدت السائقين ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور علي الطرق السريعة والصحراوية، والتوقف عن السير حال الطلب وسقوط أمطار شديدة رعدية لعدم وقوع أي حوادث.

وأكدت الشبكة الوطنية للطوارئ، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال الساعات الماضية، وتفعيل غرف العمليات الفرعية في الأحياء والوحدات المحلية للقري والمراكز مع الغرفة الرسمية لشبكة الطوارئ.