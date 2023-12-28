إطلاق حملة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» بمحافظة القليوبية

ينظم قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات حملة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي، تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، وتستهدف الحملة تحسين جودة الصناعات المحلية، وحل المشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، إضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة.

صرح الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى، بأن الحملة سيتم تنفيذها من خلال مراكز النيل وعددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجميع الوزارات ذات الصلة والغرفة التجارية.

التركيز على قضايا ومشكلات المجتمعات

وأشار الدكتور أحمد يحيى إلى أن تنفيذ الأنشطة سيتم وفق طبيعة عمل مراكز النيل للإعلام، بالتركيز على مشكلات المجتمعات المحلية، والاهتمام بالموضوعات التطبيقية، ورصد المقترحات وإرسالها اإلى الجهات المختصة بحثا عن الحلول.

دعم ثقة المستهلك فى المنتج المحلى

وأضاف رئيس قطاع الاعلام الداخلي في بيان له، أن دعم ثقة المستهلك في المنتج المحلي سيعزز من قدرته على التنافس والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعنى توفير العملات الصعبة لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، وهو الهدف الرئيسى للحملة،

وتابع أحمد يحيى بأن الحملة ستسهم في حث الشعب على الفخر بمصريته والظهور بشكل مشرف ولائق، لفتح آفاق خارجية جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج، وشراء المنتجات الوطنية يفتح فرص عمل حقيقية للشباب المصري.