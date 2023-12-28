ما فضل الصلاة على النبي ليلا؟.. رحمة ونور وغفران

الصلاة على النبي محمد، واحدة من أفضل العبادات، لما لديها من فضل كبير على أصحابها، بحسب الشيخ عبد الحميد الأطرش، عضو لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، قائلا إن الصلاة على النبي مستحبة من المسلم طوال الوقت، كما أن المسلم يحصل على رحمة ونور وغفران عند الصلاة على النبي وخاصة الصيغة الإبراهيمية.

فضل الصلاة على النبي في الليل

وأوضح الأطرش في تصريح لـ«الوطن»، أنه من أفضل الأوقات التي يصلي فيها المسلم على نبيه الكريم تكون في قيام الليل، وذلك لما رؤى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» أخرجه مسلم في «الصحيح».

كما لفت إلى فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما روى أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكروا اللهَ، اذْكروا اللهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ». قلت: يا رسول الله، إني أُكثِرُ الصلاةَ عليك، فكم أجعلُ لك من صلاتي؟ فقال: «مَا شِئْتَ». قلت: الربع؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قلت: النِّصْفَ؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قلت: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: أَجعلُ لَكَ صَلَاتِي كلَّهَا؟ قال: «إِذن تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ».

قيام الليل

كما أكد الاطرش أن النبي أوصى أمته بقيام الليل، وذلك لما ورد في رواية «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»