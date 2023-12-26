أفضل الأدعية في أول الأيام البيض من شهر جمادي الأول.. ولماذا أوصى النبي بصيامها؟

يبدأ اليوم صيام أول أيام البيض الذي أوصى النبي الكريم بصيامها لما لها من أجر كبير، وغٌفران عظيم من كل الذنوب والخطايا، حيث تبدأ الثلاثاء 13 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 15 من نفس الشهر، على حسب ما أعلنت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف.

فضل صيام الأيام البيض

وحول فضل صيام الأيام البيض، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء في هذه الأيام لا يُرد لما روى عن النبي الكريم:«إن كنتَ صائمًا فعَليك بالغُرِّ البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرةَ، وخمس عشرةَ»، كما استدلت الإفتاء بحديث آخر يوضح فضل صيام الأيام البيض وهو ما جاء عن النبي:«صوْمُ ثلاثَةِ أَيَّامٍ منْ كلِّ شَهرٍ صوْمُ الدهْرِ كُلِّهُ»، متفقٌ عَلَيْهِ.

بداية الأيام البيض

هناك العديد من الأدعية التي يُستجب للمسلم ترديدها في الأيام البيض ومنها:

- «اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.2. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنون».

- «اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

4. اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.5. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني».

أدعية عند الإفطار في الأيام البيض

هناك العديد من الأدعية التي يُستحب للمسلم ترديدها عند إفطاره من الأيام البيض إلى أوصانا بها النبي وهى:

- «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»

- «اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

- «اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

- «اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى».

- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني».