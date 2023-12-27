جامعة الوادي الجديد تدرس مقترحات بإنشاء كليات جديدة

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اجتماع مجلس الجامعة رقم 64 الذي عُقدت جلسته اليوم الأربعاء، وذلك بحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمناء الجامعة المساعدين للشؤون الإدارية والمالية.

وتقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بالتهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لفوزه برئاسة جمهورية مصر العربية لفترة ثانية باختيار من شعب مصر الحر، وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية.

التهنئة بعيد الميلاد

كما تقدم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي بخالص التهاني لأعضاء المجلس وأسرة الجامعة وشعب مصر العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، وأعياد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، متمنيًا أن يكون عام خير وسعادة على كل المصريين.

وأكد رئيس الجامعة، استمرار التعاون بين الجامعة ومختلف الجهات فى مختلف المجالات وعلى كل المستويات، خاصة المستوى العلمى والمهنى المميز الذى حققته الجامعة فى ميدان البحث العلمى خلال عام 2023.

إنشاء كليات جديدة

وذكر، رئيس الجامعة، أنه تم خلال جلسة مجلس الجامعة اليوم منح عدد من درجات الماجستير والدكتوراة كما تم مناقشة مقترحات بإنشاء كليات جديدة بالجامعة لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات خلال الاجتماع بإنهاء كل الإجراءات استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة.