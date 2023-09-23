ضبط 23 مخالفة غش تجاري في حملات تموينية على أسواق كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، تكثيف الحملات التموينية بالمحافظة لضبط حركة الأسواق، وتمكنت الحملات من ضبط عدة حالات تلاعب في أسعار السلع الغذائية والألبان، وأخرى لحالات تلاعب في وزن رغيف العيش البلدي لدى بعض من أصحاب المخابز، علاوة على ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

23 مخالفة تموينية في كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية في محافظة كفر الشيخ تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية، وتضمنت حالات بيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على ضبط حالات بيع غش تجاري في الألبان لدى بعض المحلات، بالإضافة لقيام بعض من التجار ببيع خارج التسعيرة المقررة للمواد الغذائية.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق

وأضاف أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، مستمرة على الساعة، بهدف الحد من الاحتكار ومحاربة جشع بعض التجار، وحماية المواطنين من استغلال أصحاب المحلات من البيع بأسعار مبالغ فيها، مشيراً أن ذلك يهدف لضمان وسلامة المعروض من المواد الغذائية من الأسماك واللحوم والألبان والدواجن الحية.