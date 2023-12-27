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خيري بشارة: أجريت عملية جراحية لاستئصال كليتي بعد إصابتي بالسرطان

كتب:

أميرة عزالدين
10:11 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
خيري بشارة

خيري بشارة

قال المخرج خيري بشارة، إنه تعرض للإصابة بمرض السرطان منذ 3 سنوات، بسبب شراهته في التدخين، الذي أدى لمعاناة كبيرة يعيشها.

وأضاف خيري بشارة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه أجرى عملية جراحية في أمريكا واستئصل خلالها إحدى كليتيه، مشيرًا إلى أنه ولد بكليتين متلاصقتين، في حالة يطلق عليها «حدوتة حصان»، مطمئنا جمهوره بأنه تعافى حاليا ويجرى فحوصات دورية للاطمئنان على صحته.

وتابع المخرج خيرى بشارة، أنه لا يجب تصدير الطاقة السلبية لجمهوره، ويحرص على حجب الأخبار السلبية عنهم، حتى لا يُصابوا بالحزن أو الاكتئاب.

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