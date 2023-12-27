«أوقاف الشرقية» تنظم ندوة في مدينة العاشر من رمضان عن «صيانة العرض»

نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بمسجد زاد المعاد بمدينة العاشر من رمضان، تحت رعاية الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، لـ«الوطن»، أن موضوع الندوة استهدف الشرح المفصّل عن منهج الإسلام في صيانة الأعراض، وما له من أثر إيجابي على الفرد والمجتمع.

الحفاظ على العرض ضرورة مجتمعية

وأضاف وكيل المديرية، أن الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد إبراهيم أستاذ البلاغة ووكيل كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، فيما تم التأكيد خلال الندوة على ضرورة الحفاظ على العرض باعتبار أحد الكليات التي دعت الشريعة الإسلامية بالحفاظ عليها حتى يتحقق التواد بين أفراد المجتمع.

وذكر أن الإسلام وضع جُملة من الأحكام والتشريعات تؤدي إلى صيانة الأعراض والحفاظ عليها لتحقيق التوادد والتراحم بين جميع أبناء المجتمع الواحد، وتحافظ على تماسك المجتمع، لافتا إلى أن تهاون الناس في التشريعات الإسلامية لعمّت الفوضى وانتشرت الفواحش وذهبت الفضيلة.