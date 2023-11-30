«أوقاف الشرقية» تعلن أسماء 29 ناجحا في دورة إعداد الخطباء والواعظات

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أسماء الناجحين في الدورة العلمية الأولى لإعداد الخطباء والواعظات بالمديرية، الذين بلغ عددهم 29 ناجحًا وناجحة.

وتأتي محافظة الشرقية ضمن عدد من المحافظات التي أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين فيها، التي تشمل الدقهلية، قنا، المنيا، بني سويف والجيزة، وبلغ عدد الناجحين في إجمالي المحافظات نحو 50 ناجحا وناجحة.

تأهيل الخريجات والخريجين من كليات أو تخصصات الدراسات

وتهدف الدورة إلى تأهيل الخريجات والخريجين من كليات أو تخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية، لتأهيل الرجال للخطابة، وتأهيل السيدات لدروس الوعظ.

وكانت مديرية الأوقاف بالشرقية قد أعلنت شروط وزارة الأوقاف للقبول في دورة الخطباء والواعظات، وهي أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر من كليات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وأصول الدعوة، وخريجي اللغة العربية من جامعات مصر المختلفة، وأن يكون متقنا لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم: «قد سمع»، «عم»، «تبارك».

تأهيل كوادر دعوية من الشباب والفتيات

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تأهيل كوادر دعوية من الشباب والفتيات، لنشر الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، ومواجهة الفكر المتطرف.