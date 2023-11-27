«أوقاف الشرقية» تحذر من وضع صناديق التبرعات في المساجد

اجتمع الدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، مع مديري الإدارات الفرعية وأعضاء المتابعة بمكتبه بمقر المديرية.

تناول الاجتماع عددا من القضايا الهامة ومناقشتها على مائدة اللقاء إذ تم عرض ما تم الأسبوع الماضي في الإدارات التابعة لمديرية أوقاف الشرقية بالعزيزية، أبو حماد، أولاد صقر وتم النقاش مع مديري الإدارات وتم التنبيه على المديرين بتنفيذ ما جاء بالتقرير.

وأكد الدكتور مجدي بدران على استمرار التنويه على صكوك الإطعام بحيث بقتصر دور الإمام على التوعية دون إجبار أي موظف بدفع أي مبالغ تحت أي مسمى للصكوك، لافتا إلى تجاوز الشرقية عدد الصكوك عن الأسبوع الماضي.

متابعة مقارئ الجمهور والأمسيات

وأضاف وكيل الوزارة مشددا على متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد من أمسيات دينية أو لقاءات فكرية أو مقارئ جمهور أو أئمة وكذلك الأسابيع الثقافية.

وأوصى بدران بنقل كافة الأنشطة الدعوية علي صفحات الإدارات ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر الفكر الوسطي من خلال مجموعة من أفضل عناصر العمل الدعوي وذلك بجميع الإدارات.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة منع نقل أو ندب أي إمام أو عامل من مسجد لآخر إلا بعرض مذكرة على وكيل الوزارة، مع متابعة مجالس الإقراء والإفناء في المساجد وإعداد تقرير مفصل نهاية كل أسبوع، هذا بالإضافةإلى متابعة البرنامج التثقيفي لطفل بمساجد الشرقية .

منع صناديق التبرعات من المساجد أو محيطها

وشدد على ضرورة منع وضع صناديق التبرعات في المساجد أو محيطها ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية.