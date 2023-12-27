أستاذ علوم سياسية: الرؤية المصرية لحل الأزمة في غزة الأشمل والأكثر واقعية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّ الرؤية والطرح المصري للأزمة الحالية في غزة، هي الرؤي الأشمل التي يجب التعامل معها في هذا التوقيت، ورغم أنَّ هناك بعض الآراء من الوسطاء والقوى الإقليمية إلا أنَّ استقراء مصر للمشهد بصورة كبيرة مكنها من وضع رؤية للتعامل التدريجي والمرحلي لتوافق كل أطراف الصراع.

أضاف «فهمي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «dmc»، أنَّ مصر استقبلت وفودا من الفصائل الفلسطينية، كما أنَّ هناك تواصلا مع السلطة الفلسطينية بصورة كبيرة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «القضية ليست في التأكيد على المرجعيات لأننا نعلم جيدا أن المرجعية الرئيسية هي منظمة التحرير الفلسطينية، ومصر الداعم الأول للسلطة الفلسطينية إقليميا ودوليا، والقيادة الفلسطينية هي الممثل للشرعية الفلسطينية».

أوضح أنَّ الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية قائمة على الانتقال مرحليا من هدن إنسانية إلى وقف إطلاق نار.

أضاف أنَّ رؤية القاهرة هي الأشمل لإعادة تقديم القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية وليس مجرد وقف إطلاق نار فقط، وإنما الانتقال بالملف الفلسطيني إلى النطاق الدولي وتجديد الشرعية للشعب والسلطة الفلسطيني.

وتابع: «وسط المدخلات الكثيرة لحل القضية الفلسطينية والتي طرحتها الإدارة الأمريكية والأطراف الأوروبية والمنظمات الأممية، وهي رؤى مشتتة، نجد أنَّ الرؤية المصرية هي الأشمل لنجاح القاهرة بمهارة في جمع هذه الرؤى لتضع فيها خبرتها الكبيرة في هذا الملف، وسط ردود فعل فلسطينية جيدة في هذا السياق، والمهم الآن هو تحريك المياه الراكدة».