اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر والأردن يرفضان تصفية القضية الفلسطينية 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مصر والأردن يرفضان تصفية القضية الفلسطينية

«السيسى وعبدالله»: لا لتهجير الفلسطينيين.. ويجب الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

«أبومازن» لـ«لميس الحديدى»: إسرائيل تستهدف دفع الفلسطينيين إلى سيناء

الرئيس الفلسطينى: الموقف المصرى فى مسألة التهجير شديد وعنيد ومشكور

مواقف الرئيس السيسى وملك الأردن ساعدتنا على الصمود فى وجه المخطط الإسرائيلى

ما يحدث فى غزة كارثة وإبادة لم تحدث حتى فى «نكبة 48».. ولو أرادت أمريكا لأوقفت الحرب بإشارة

تصاعد التوتر بين «طهران وتل أبيب» يهدد بتوسيع الصراع فى قطاع غزة إقليمياً

الحرس الثورى: إسرائيل ستدفع ثمن اغتيال «موسوى».. وسنسويها بالأرض إذا هاجمتنا

«الزراعة»: خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء

توفير السلع بأسعار مخفضة ضمن مبادرة «سند الخير»

دعم الممارسة الحزبية والحوار الوطنى يُنهيان عقوداً من التهميش

الحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة.. وطن يتسع للجميع

الأحزاب تعود إلى الحياة من جديد عبر بوابة «30 يونيو».. و«التنسيقية»: مصر أنهت حقبة «بذر البذور».. وتعيش حالياً مرحلة «جنى الثمار»

«الحوار الوطنى».. بوابة تحقيق التوافق وخلق قواسم مشتركة بين المصريين.. و«الفقى»: «السيسى» حوَّل مصر إلى دولة عصرية

تنفيذ 870 ألف شقة ضمن «سكن لكل المصريين»

ليلة نهائى السوبر

الأهلى يواجه فيوتشر و«كهربا» يقود الهجوم و«مودرن» يلعب بـ«الخبرة»

بيراميدز يُجرى تغييرات وسيراميكا يحتفظ بقوامه فى لقاء الثالث والرابع

الصفحة الثانية

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على إقامة شراكات مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى بما يخدم الاقتصاد وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة

«الصحة»: 25 مستشفى تستقبل المصابين من غزة ولدينا 20 ألف فلسطينى يتلقون العلاج.. ولم نرصد أية إصابات بـ«متحور كورونا» الجديد حتى الآن

مذكرة تفاهم بين مصر والصين لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 10 جيجاوات

«التضامن»: محاصرة الفقر والارتقاء بمعيشة سكان الريف على رأس أولويات مبادرة «حياة كريمة»

«القباج»: دور القطاع الخاص شبه غائب عن القرى.. ونسعى لإنشاء مصانع وشركات متوسطة وصغيرة لخلق فرص العمل

«الصحة»: تقديم العلاج لـ2.25 مليون مواطن عبر القوافل الطبية

«النادى»: نهدف للتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات فى تلقى الخدمة

تعاون «مصرى - سعودى» لإنتاج أبراج الكهرباء والجلفنة والأسلاك والصناعات المعدنية

«الإنتاج الحربى»: توطين أحدث التكنولوجيات.. ونسهم فى المشروعات القومية

الطيران الإسرائيلى يقتل عدداً من أفراد عائلة «العمصى»

أطفال فلسطين يرفعون «علامة النصر»: «لن نستسلم.. وسنظل هنا لآخر نفَس»

الصفحة الثالثة

رئيس السلطة الفلسطينية: إسرائيل تستهدف دفع الفلسطينيين إلى سيناء.. لكن موقف مصر فى مسألة التهجير شديد وعنيد ومشكور

محمود عباس «أبومازن» لـ«لميس الحديدى»: ما يحدث فى غزة كارثة وإبادة لم تحدث حتى فى نكبة 48.. ولو أرادت أمريكا لأوقفت الحرب بإشارة

مواقف الرئيس السيسى وملك الأردن ساعدتنا على الصمود لوقف عمليات التهجير ومواجهة المخطط الإسرائيلى

نحن شعب نستحق الحياة والاستقلال.. ولا يجوز أن نبقى إلى الآن بعد 76 سنة تحت الاحتلال.. ولا يوجد دولة فى العالم محتلة سوانا

نحن والأردن ومصر متفقون على كل شىء.. وهناك اتصالات مستمرة مع وزير الخارجية المصرى ورئيس جهاز المخابرات وإخواننا فى السعودية يحملون نفس الهم والأفكار التى نحملها ويؤيدوننا ويدعموننا

روسيا مع فلسطين بنسبة 100% وبدون أى نقاش.. وقد يكونون وسطاء فى حوار حول حل الدولتين.. وكوادر السلطة موجودة بالفعل فى غزة وجاهزون لتولى المسئولية.. وننفق 140 مليون دولار شهرياً لخدمات القطاع

الصفحة الرابعة

دعم الأحزاب السياسية والحوار الوطنى يُنهيان عقود التهميش

«الحياة السياسية» فى الجمهورية الجديدة وطن يتسع للجميع

الأحزاب تعود إلى الحياة من جديد عبر بوابة «30 يونيو»

«حماة الوطن»: بناء مفاصل الحياة السياسية.. و«المؤتمر»: اهتمام بخلق تحالفات بين الأحزاب.. و«الحرية»: التنوع الفكرى والأيديولوجى يُرضى تطلعات الشعب

«التنسيقية»: مصر أنهت حقبة «بذر البذور» وتعيش حالياً مرحلة «جنى الثمار»

«غادة»: تقبل جميع وجهات النظر والآراء.. و«الخولى»: تطور كبير لمشروع حقوق الإنسان.. و«القط»: اختلافنا هو أحد أسباب تكاملنا

مصطفى الفقى: الحوار الوطنى يجب أن يبدأ بالصحة والتعليم والإسكان وبناء الأجيال

المفكر السياسى: «السيسى» حوّل مصر إلى دولة عصرية تجمع بين الديمقراطية والتنمية

الصفحة الخامسة

«الحوار الوطنى».. بوابة التوافق وخلق قواسم مشتركة بين المصريين

«هلال»: أولويتنا مواجهة التحديات الراهنة.. و«فرحات»: الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.. و«عاشور»: أتاح الفرصة لممارسة التعددية وحرية التعبير

«محسب»: أذاب الجليد بين القوى السياسية والوطنية وخلق مشهداً فريداً من التلاحم بين التيارات المتنوعة

.. و«نواب»: «السيسى» حريص على تنوع العمل الحزبى.. والانتخابات أعادت الروح للحياة السياسية

«أبوعايشة»: منحت دفعة حقيقية للأحزاب وعرّفت الشارع ببرامجها.. و«خطاب»: نقلة إيجابية

«معتز»: انتخابات الرئاسة أفرزت حالة وطنية.. و«الجافى»: استكمال الحوار الوطنى يعزز مناخ الديمقراطية

«30 يونيو» ومشهد انتخابات الرئاسة

د. محمد أبوالعلا: نستعد للمرحلة المقبلة من «الحوار» بمشروعات وأفكار اقتصادية

رئيس «العربى الديمقراطى الناصرى»: نعيش عهداً سياسياً جديداً عنوانه «الأمل والطموح»

الصفحة السادسة

نقابة النهى عن الإبداع

١٩ قاعدة عسكرية فى «باب المندب» بلا فائدة!

ماذا لو عاد المسيح؟

رسائل ملائكية برائحة برتقال يافا

مايا مرسى.. حكمة وشجاعة

الصفحة السابعة

ليلة سوبر الأهلى وفيوتشر فى نهائى كأس سوبر الأبطال بالإمارات 5 تغييرات فى تشكيل الأحمر.. و«مودرن» يلعب بالخبرة

سباق البرونزية بيراميدز يعدل تشكيله وسيراميكا بالأساسيين على «الثالث والرابع»

4 أجانب فى الصورة الزمالك يراجع أوراق مدربين جدد لقيادة الفريق والبحث عن حلول للخروج من أزمة «سامسون»

الأرقام تطارده دائماً «رونالدو» على قائمة هدافى العالم.. وفرصة شبه مستحيلة أمام «هالاند».. والبرتغالى يأكل «بنزيما»

الصفحة الثامنة